Завтра, 8 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. В отдельных районах полуострова вероятны кратковременные ливни и грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Порывистый северо-западный ветер утром сменится северо-восточным. Об этом сообщает Национальня гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем 22-25° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность – 60-70%.

В районах Азербайджана в отдельных местах вероятны кратковременные ливни, грозы, град, ночью возможно усиление осадков, в высокогорных районах вероятен переход осадков в снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем 25-28° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.