В Азербайджане 7 сентября ожидаются локальные ливни с грозами, а в высокогорных районах прогнозируется снег, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня осадков не прогнозируется, однако днем местами пройдут дожди, а в отдельных районах возможны ливни с грозами. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 20-23, днем – 28-32, вечером – около 26 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В остальных районах страны местами ожидаются дожди, в отдельных районах – интенсивные ливни с грозами и град. В высокогорье возможен снег, ночью и утром местами прогнозируется туман.

Температура воздуха в регионах ночью составит 18-23, днем – 30-34 градуса тепла, в горах ночью – 12-17, днем – 18-23 градуса тепла.