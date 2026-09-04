Сегодня с 20:00 в связи с ремонтными работами на Московском проспекте, улице Рашида Исмаилова и улице Натаван будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, временно изменится схема движения 32 автобусных маршрутов.

Автобусы № 2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 и 96 будут следовать через Баку–Сумгайытское шоссе, развязку Сулутепе и Ходжасанский круг.

Маршруты № 156, 156A, 158, 170, 525A и 525B направят через круг «20 Января» и тоннель на Московском проспекте.

Маршрут № 91 будет курсировать по улице Рашида Исмаилова, 1-му переулку и улице Габиля Сулейманова.