Обнародован прогноз погоды на 5 сентября.

В Национальной гидрометеорологической службе сообщили, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Юго-восточный ветер вечером сменится порывистым северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 18–21° тепла, днём — 28–32° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 70–75%, днём — 55–60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако после полудня в некоторых горных районах ожидаются переменные дожди, местами ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16–21° тепла, днём — 30–35° тепла, в горах ночью — 11–16° тепла, днём — 20–25° тепла.