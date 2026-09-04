Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не смог подарить индийскому коллеге Нарендре Моди шоколадную копию Ворот Индии – подарок растаял по дороге из-за жары. Об этом бельгийский премьер рассказал на пресс-конференции после встречи с Моди в Нью-Дели, передает Belga News Share.

Ворота Индии – триумфальная арка в Нью-Дели, возведенная в память о солдатах Британской Индии, погибших во время Первой мировой войны.

Де Вевер отметил, что Ворота Индии символизируют главную цель его визита. По его словам, Бельгию и Индию связывает общая история, а в нынешней «неспокойной геополитической обстановке» две страны могут совместно работать ради процветания и безопасности.

«Мы можем многое предложить друг другу», – заявил бельгийский премьер.

В ходе визита делегации Бельгии и Индии заключили четыре соглашения, охватывающие экологически чистую энергетику, борьбу с международной преступностью, оборону и дипломатическое сотрудничество.

Кроме того, глава Минобороны Бельгии Тео Франкен, прибывший в Нью-Дели вместе с делегацией, объявил о заключении еще десяти соглашений о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.