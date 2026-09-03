Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что власти страны рассчитывают на выезд из сектора Газа около 1,9 млн палестинцев в течение семи лет, а восстановление анклава потребует около $71 млрд.
По словам Бен-Гвира, Израиль ставит целью добиться выезда 250 тыс. жителей Газы в первый год, 1 млн – в течение трех лет и около 1,9 млн – за семь лет.
«Это возможно», – добавил министр.
При этом, продолжил Бен-Гвир, восстановление сектора потребует около $71 млрд.
«Если у кого-то есть идея о восстановлении Газы, то он просто живет в мире фантазий», – заявил министр национальной безопасности Израиля.