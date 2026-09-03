Беларусь запретила продажу, ввоз и обращение армянского коньяка «ЕРЕВАН 2800», признав его небезопасной продукцией, сообщает Госстандарт республики.

Речь идет о продукции ЗАО «МАП», расположенного в Армавирском регионе Армении.

«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза», – сказано в сообщении Госстандарта.

Испытания показали несоответствие напитка нормативам по массовой концентрации дубильных веществ.

В результате в Беларуси запрещены реализация, ввоз и обращение продукции, а действие документов об оценке соответствия прекращено.