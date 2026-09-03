Украинцам стоит иметь дома запас продуктов минимум на неделю из-за возможных перебоев с поставками на фоне повреждения продовольственной инфраструктуры, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Недельный запас нужно иметь», – посоветовал Высоцкий.

Министр отметил, что в условиях войны возможны различные форс-мажоры, в том числе перебои с доставкой продуктов со складов в магазины. При этом необходимости делать запасы на месяцы вперед не, добавил он.

Он подчеркнул, что долгосрочного дефицита продуктов в Украине не ожидается, однако из-за проблем с логистикой возможны кратковременные перебои с поставками отдельных товаров.

По словам Высоцкого, финансовые потери от повреждения продовольственных складов уже составляют десятки миллиардов гривен.