В Узбекистане 31 августа почтили память жертв политических репрессий советской эпохи и почтили тех, кто был осужден, отправлен в ссылку или погиб в годы преследований.

С 2001 года 31 августа в Узбекистане отмечается как День памяти жертв политических репрессий. В Ташкенте на Аллее памяти жертв репрессий состоялась траурная церемония с участием президента Шавката Мирзиёева, представителей государственных органов, религиозных деятелей, интеллигенции, старейшин и общественности.

Участники мероприятия почтили память погибших, вознесли молитвы и прочитали священный Коран за упокой их душ. Гостям также предложили традиционное узбекское блюдо – плов.

В стране вспоминают не только тех, кто стал жертвой репрессий в советские годы, но и деятелей, выступавших за свободу и независимость Узбекистана. По официальным данным, в 1937–1953 годах более 100 тыс. человек на территории Узбекистана были заключены в тюрьмы или отправлены в ссылку, около 13 тыс. человек были расстреляны.

Выступая на церемонии, Мирзиёев подчеркнул необходимость сохранять память о людях, погибших в борьбе за свободу и независимость страны, которая в этом году отмечает 35-летие независимости.

«В такие благословенные дни помнить наших героических предков, павших на пути к независимости и свободе, и чтить их память – наш священный долг», – заявил глава государства.

Мирзиёев подчеркнул, что память о жертвах и их борьбе должна сохраняться для будущих поколений. По его словам, необходимо активизировать работу по установлению имен жертв политических репрессий и воспитывать молодежь в духе патриотизма.