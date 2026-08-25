Мировой уровень рождаемости в 2026 году впервые в истории опустился ниже уровня воспроизводства населения, говорится в исследовании «Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World». Его авторы — профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес-Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норрик.

По их расчетам, глобальный показатель рождаемости сейчас находится примерно на отметке 2,2 ребенка на женщину или уже ниже нее.

«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Насколько нам известно, такого не происходило никогда — ни во время войн, ни во время пандемий», — пишут исследователи.

Авторы отмечают, что уровень рождаемости, наблюдаемый сегодня в Южной Корее, Китае, Таиланде, Колумбии, Чили и многих других странах, не встречался ни в одном обществе в истории, а информация о причинах и экономических последствиях остается «ограниченной».

Падение рождаемости происходит повсеместно и быстро: в богатых и бедных странах, на Западе и Востоке, на Севере и Юге, в консервативных и либеральных обществах, религиозных и светских (за исключением еврейского населения Израиля; рождаемость также резко упала среди мусульманского населения в границах до 1967 года — не считая Западный берег реки Иордан). Даже в странах Африки к югу от Сахары наблюдается быстрое и беспрецедентное снижение рождаемости, хотя и с высокого исходного уровня.