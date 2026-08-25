В Азербайджане упрощают визовые процедуры для иностранцев, прибывающих в страну на Гран-при Азербайджана «Формулы 1» в Баку.

Cоответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, с 25 августа по 30 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получить визу в международных аэропортах Азербайджана при наличии одного из документов: аккредитационной карты Formula One Management или Международной автомобильной федерации, аккредитационной карты Baku City Circuit, а также билета на гонку (включая электронный).

МИД поручено проинформировать международные организации и авиакомпании о новых правилах, а также разместить информацию об упрощенном порядке и возможности получения электронной визы через систему ASAN Viza на своих ресурсах и в загранучреждениях.

Государственной миграционной службе поручено уведомить авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан.