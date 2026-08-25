Украина получила небольшую партию ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киев также получил подтверждение о поставках нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним, а также ракет AIM.

«Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. Также мы получили ракеты AIM — это для нас очень важные ракеты. И, если честно, ещё немного зашло ракет Patriot. Сколько — не могу сказать, но немного. Надо больше», — сказал Зеленский.

Украинский президент не уточнил количество полученных ракет Patriot и не назвал государство, которое осуществило поставку.