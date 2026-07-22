Азербайджан заинтересован в скорейшей деэскалации ситуации вокруг Ормузского пролива и выступает за урегулирование конфликта дипломатическими средствами.

Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам дипломата, Баку проводит прагматичную и взвешенную внешнюю политику, учитывая добрососедские отношения с Ираном, стратегическое партнерство с Турцией, сотрудничество с Израилем и государствами Персидского залива.

Гусев отметил, что официальная позиция Азербайджана заключается в необходимости скорейшего прекращения боевых действий, соблюдения норм международного права и возвращения к дипломатическому диалогу. При этом Азербайджан неоднократно подчеркивал, что его территория и воздушное пространство не могут использоваться третьими странами для военных действий против соседних государств.

Посол также заявил, что обострение ситуации в регионе оказало влияние на азербайджано-иранские отношения и вынудило Баку уделить повышенное внимание вопросам безопасности, защите государственной границы и критически важной инфраструктуры.

По словам Гусева, нестабильность в районе Ормузского пролива оказывает влияние на мировые энергетические рынки, транспортные маршруты и стоимость страхования перевозок. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в сохранении стабильности на Южном Кавказе и бесперебойной работе международных транспортных и энергетических коридоров, имеющих важное значение для региональной и европейской энергетической безопасности.