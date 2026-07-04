Сильные ливни с грозами обрушились на несколько районов Стамбула, вызвав масштабные подтопления и серьезные перебои в работе городского транспорта.

Под удар стихии попали районы Бешикташ, Фатих, Шишли, Бакыркёй, Султангази и Кагытхане. Из-за интенсивных осадков были затоплены дороги и пешеходные переходы.

По данным турецких СМИ, проливные дожди также создали проблемы для торговцев на городских рынках, многие торговые точки оказались подтоплены.

По прогнозам метеорологов, дожди, местами переходящие в сильные ливни, сохранятся в Стамбуле до конца дня.