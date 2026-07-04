Русский дом в Кишинёве прекратит работу с 4 июля. Об этом сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка.

По его словам, решение связано с тем, что Министерство иностранных дел Молдовы не продлило межправительственное соглашение о создании и работе культурных центров, подписанное в 1998 году.

Но при этом Чайка выразил уверенность, что интерес жителей Молдовы к русскому языку, культуре, образованию и науке сохранится. Он также сообщил, что представитель Русского дома продолжит работу в составе посольства России в республике, а вопрос дальнейшего присутствия Россотрудничества остаётся в проработке.