Силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) применили зенитные ракеты против боевых самолетов Саудовской Аравии, вошедших в воздушное пространство страны. Об этом говорится в заявлении мятежников.

«Сегодня утром, в пятницу, в 05:20 боевая авиация саудовского врага нарушила воздушное пространство йеменских провинций в попытке помешать иранскому гражданскому самолету, на борту которого находились более 200 граждан из числа застрявших [за рубежом] раненых и больных, совершить посадку в международном аэропорту Саны», — указывается в тексте, опубликованном в Telegram-канале движения.

Как утверждается, повстанцы «пресекли эту попытку, атаковав их несколькими ракетами ПВО, и заставили покинуть воздушное пространство».

Хуситы пригрозили Эр-Рияду комплексным ответом, включающим удары по саудовским аэропортам и жизненно важным объектам на суше и на море, в случае повторения подобных инцидентов. Мятежники также выразили благодарность Тегерану за прорыв блокады и заявили о намерении продолжать авиасообщение между Саной и столицей исламской республики.