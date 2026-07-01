В условиях чрезвычайной турбулентности в международных отношениях, тревожащей динамики в конфликтах вокруг Украины и Ирана визит в Азербайджан председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен знаменует собой начало нового этапа отношений между Евросоюзом и Азербайджаном сразу по нескольким важным причинам.

Ранее Баку посетил президент Европейского совета Антониу Кошта, в ходе визита которого стороны достигли ряда важных договоренностей. Однако нынешний визит принципиально отличается от предыдущего, поскольку отражает уже не просто развитие двустороннего сотрудничества, а изменение роли Азербайджана в стратегии Европейского союза.

Показательно, что это первый визит главы Европейской комиссии в Азербайджан после полного восстановления территориальной целостности страны. Предыдущий визит Урсулы фон дер Ляйен состоялся ровно четыре года назад — в июле 2022 года, когда стороны подписали исторический Меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Последующие события — война в Украине, санкционная конфронтация, ускорение энергетического перехода и растущая нестабильность на мировых энергетических рынках — не только подтвердили дальновидность этого решения, но и существенно расширили содержание самого партнерства.

Если в 2022 году основной задачей являлась диверсификация поставок природного газа в Европу, то сегодня сотрудничество охватывает значительно более широкий круг направлений. За прошедшие четыре года Азербайджан существенно расширил географию экспорта газа, увеличив число европейских государств, получающих азербайджанский газ, с четырех до шестнадцати. Одновременно продолжается работа по расширению пропускной способности Южного газового коридора, что позволит увеличить объемы поставок на европейский рынок в ближайшие годы.

Вместе с тем взаимодействие уже не ограничивается поставками углеводородов. Все большее значение приобретает сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Ключевым проектом становится Черноморский зеленый энергетический коридор, предусматривающий строительство высоковольтного подводного кабеля через Черное море для экспорта произведенной в Азербайджане электроэнергии из возобновляемых источников в страны Европейского союза. Реализация этого проекта в сочетании с масштабным развитием солнечной и ветровой генерации открывает возможности для превращения Азербайджана в одного из крупнейших региональных поставщиков не только природного газа, но и «зеленой» электроэнергии.

Таким образом, энергетическое сотрудничество между Баку и Брюсселем постепенно выходит за рамки традиционной торговли энергоресурсами и трансформируется в долгосрочное стратегическое партнерство, объединяющее вопросы энергетической безопасности, развития современной инфраструктуры и формирования новых маршрутов поставок как природного газа, так и экологически чистой электроэнергии.

Не менее важно и то, что Азербайджан сегодня является ключевым звеном в системе Среднего коридора — единственного транскаспийского маршрута, соединяющего Европу и Центральную Азию в обход России и Ирана. Масштабные геополитические конфликты последних лет, война в Украине, кризис безопасности на Ближнем Востоке, а также периодические перебои в традиционных транспортно-логистических цепочках превратили данный маршрут из одного из альтернативных направлений в один из наиболее востребованных евразийских транспортных коридоров.

Особое значение это приобретает на фоне стремительного развития отношений Европейского союза со странами Центральной Азии. В последние годы Брюссель существенно активизировал политическое и экономическое взаимодействие с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, рассматривая регион как важный источник критически важных сырьевых ресурсов, перспективный рынок сбыта европейской продукции и одного из ключевых партнеров в реализации стратегии диверсификации транспортных маршрутов. Показательно, что по итогам первого в истории саммита «Европейский союз — Центральная Азия», состоявшегося в Самарканде в апреле 2025 года, отношения сторон были выведены на уровень стратегического партнерства.

Именно в этой системе Азербайджан играет роль центрального связующего звена. Через его территорию проходят основные элементы Среднего коридора — железнодорожная инфраструктура, Бакинский международный морской торговый порт, транспортные маршруты через Каспийское море и коммуникации, связывающие Центральную Азию с Южным Кавказом и далее с европейскими рынками. Фактически Азербайджан становится не просто транзитной территорией, а важнейшим логистическим и геоэкономическим узлом, обеспечивающим взаимосвязанность между динамично развивающимися экономиками Центральной Азии и одним из крупнейших экономических пространств мира — Европейским союзом. В условиях продолжающейся перестройки мировой экономики и формирования новых торгово-транспортных цепочек значение этой роли будет лишь возрастать.

И, наконец, трудно переоценить значение мирной повестки, ставшей возможной во многом благодаря военно-политическим усилиям Баку последних лет. Именно Азербайджан после восстановления своей территориальной целостности предложил перейти к работе над мирным договором с Арменией. Именно Баку последовательно настаивал на активизации прямого диалога между сторонами без внешнего посредничества, исходя из того, что устойчивый мир должен формироваться прежде всего самими участниками конфликта.

Особое значение в этом контексте имеют последние шаги Азербайджана, направленные на практическую нормализацию отношений. Разрешение транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также начало поставок азербайджанских товаров на армянский рынок стали не просто гуманитарным или торгово-экономическим жестом, а важным политическим сигналом. Баку фактически продемонстрировал, что мирная повестка может приносить конкретные результаты уже сейчас, до окончательного подписания мирного договора.

Тем самым Азербайджан не только легитимизировал идею мира в региональной политике, но и дал армянскому правительству возможность показать собственному обществу, что нормализация отношений с Баку не является абстрактной дипломатической формулой, а способна создавать реальные экономические и практические выгоды. Это особенно важно для премьер-министра Никола Пашиняна, который продолжает сталкиваться с внутренним сопротивлением со стороны реваншистских и пророссийски ориентированных сил.

В этом смысле мирная повестка между Азербайджаном и Арменией объективно укрепляет и позиции Европейского союза на Южном Кавказе. Брюссель заинтересован в сохранении политической устойчивости в Армении и поддержке курса Пашиняна на сближение с европейскими структурами. Поэтому любые практические шаги, подтверждающие работоспособность прямого диалога между Баку и Ереваном, одновременно снижают риски новой эскалации, ослабляют влияние внешних деструктивных игроков и создают более благоприятные условия для расширения европейского присутствия в регионе.

Вместе с тем новый этап отношений предполагает не только рост заинтересованности Европейского союза в Азербайджане, но и наличие у самого Баку вполне конкретных ожиданий от Брюсселя. Прежде всего речь идет о переходе от преимущественно политической поддержки к реализации практических проектов, способных вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

Одним из ключевых направлений является участие Европейского союза в развитии транспортной инфраструктуры Южного Кавказа, включая финансирование проектов, связанных с формированием новых логистических маршрутов, в том числе железнодорожного сообщения с Нахчываном, посредством реальных инвестиционных и грантовых механизмов. Не менее важной задачей остается создание более благоприятных условий для доступа азербайджанской продукции на европейский рынок. В Баку рассчитывают, что Европейский союз будет проводить в отношении Азербайджана столь же последовательную политику экономической интеграции, какую сегодня реализует в отношении Армении.

Отдельное значение имеет либерализация визового режима. Азербайджан не относится к числу государств, создающих миграционные риски для Европейского союза, что создает объективные предпосылки для упрощения визовых процедур и расширения гуманитарных контактов между сторонами.

Кроме того, Баку исходит из того, что изменившаяся ситуация на Южном Кавказе требует пересмотра ряда прежних подходов Европейского союза. В частности, после кардинального изменения региональной обстановки и продвижения мирного процесса дальнейшая деятельность европейской наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе вызывает все больше вопросов с точки зрения ее практической целесообразности. В этих условиях ресурсы Европейского союза могли бы быть направлены на реализацию инфраструктурных, транспортных и экономических проектов, способствующих укреплению долгосрочной стабильности в регионе.

Наконец, дальнейшее развитие стратегического партнерства требует вывода сотрудничества на новый уровень в энергетической и транспортной сферах. Это предполагает как расширение взаимодействия по вопросам поставок природного газа и реализации совместных проектов в области «зеленой» энергетики, так и выработку долгосрочной совместной стратегии развития Среднего коридора, который постепенно превращается в один из ключевых маршрутов, связывающих Европейский союз с Центральной Азией.

Очень хочется надеяться, что в Брюсселе услышат пожелания Баку и со своей стороны приложат усилия к тому, чтобы диалог между сторонами представлял собой улицу с двусторонним движением.