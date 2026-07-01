Правительство Германии приняло законопроекты об укреплении резерва и ускоренном строительстве военных объектов. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Кабинет министров принял сегодня законопроект об укреплении резерва и законопроект об ускорении строительства инфраструктуры Бундесвера», — сказал он, сообщает ТАСС.

Писториус отметил, что власти упраздняют принцип так называемой двойной добровольности. «До сих пор как работодатели, так и резервисты должны были согласиться с привлечением [к службе]. Согласно законопроекту, это отменяется», — пояснил он. Таким образом, участие резервистов в сборах будет обязательным и не потребует согласия работодателей.

Государство в случае обострения ситуации с безопасностью, даже если речь не идет об обороне страны, сможет бессрочно привлекать резервистов к службе. Речь идет о кризисных ситуациях, например о «гибридной угрозе».

Власти стремятся увеличить число резервистов к 2033 году как минимум до 200 тыс. человек. Действующая армия, как планируется, будет насчитывать 260 тыс. военных. Законопроект об ускорении строительства инфраструктуры Бундесвера предусматривает упрощение процедуры принятия решений по созданию военных объектов.

1 января 2026 года в Германии вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в ряды Бундесвера пока будет проходить на добровольной основе. По новому закону, совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Заполнение таких анкет для женщин добровольно, письма им не рассылаются.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. В настоящее время численность Бундесвера составляет около 184 тыс. военнослужащих.