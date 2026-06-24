В продолжение работы Министерства труда и социальной защиты населения по расширению сети услуг DOST по всей стране, в Нефтчалинском районе начал функционировать филиал DOST.

Как сообщает «Азертадж», министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Миргасан Сеидов ознакомились с созданными в филиале условиями и процессом приема граждан, а также оказания им услуг.

А.Алиев подчеркнул, что создание центров DOST является одним из важных достижений социальных реформ, проводимых в нашей стране в последние годы в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. Он отметил преимущества модели DOST, являющейся инициативой первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и то, что она получила высокую оценку на международном уровне.

Отмечалось, что на основе концепции DOST государственные социальные услуги оказываются населению по принципу «одного окна», современно, оперативно и прозрачно, в соответствии с фактором удовлетворенности граждан.

Административное здание филиала, расположенное в городе Нефтчала по адресу: проспект Гейдара Алиева, вход 76, спроектировано в современном стиле с элементами модернизма и конструктивизма. Общая площадь двухэтажного здания составляет 535 квадратных метров. В Нефтчалинском филиале DOST, где услуги будут оказывать 10 сотрудников, планируется принимать в среднем до 100 граждан в день.

Министр дал поручения по оказанию в новом филиале услуг на высоком уровне, неизменно руководствуясь концепцией DOST, выполнению работы по решению вопросов, отраженных в обращениях, в соответствии с удовлетворенностью граждан, и др.

На сегодняшний день в Баку и регионах сданы в эксплуатацию 7 центров, 3 филиала и 3 пункта DOST.