Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что по его инициативе из итоговой декларации саммита Европейского союза (ЕС) был исключен пункт об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

«По моей инициативе из текста был исключен пункт, касающийся ускорения процесса вступления (Украины в ЕС. — Ред.)», — написал Мадьяр в соцсети Facebook.

По его словам, переговоры по документу продолжались около четырех часов и сопровождались напряженными обсуждениями между странами-участницами. Премьер-министр отметил, что итоговый текст был согласован на основе ранее утвержденных формулировок по Украине, при этом документ дорабатывался с учетом предложений Венгрии.