Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей, проведённого 24 мая 2026 года.

Абитуриенты могут ознакомиться со своими результатами, карточкой ответов, графическим изображением бланка ответов, а также критериями оценки каждого задания открытого типа.

Информацию о результатах экзамена также можно получить через мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar, отправив код, указанный в экзаменационном пропуске, на номер 7727.

Для участия в экзамене зарегистрировались 56 847 абитуриентов (28 507 по II группе и 28 340 по III группе). Из них 2 429 человек не явились на экзамен. Ещё 12 участников были удалены за нарушение правил, а их результаты аннулированы.

Наивысший результат по II группе показала выпускница средней школы №169 Сабунчинского района Баку Банучичек Рустамлы, набравшая 397 баллов на втором этапе экзамена. С учётом 291,9 балла, полученного на первом этапе, её общий результат составил 688,9 балла — лучший показатель по II группе.

По III группе максимальные 400 баллов на втором этапе получили сразу три абитуриентки: выпускница гимназии иностранных языков имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку Зейнаб Гулиева, выпускница школы-лицея №62 Низаминского района Баку Аиша Гасымова и выпускница средней школы села Галаджыг Исмаиллинского района Фидан Гардашова.

Лучший итоговый результат по III группе показала выпускница средней школы №1 села Дюз Гырыглы Товузского района Аян Мусаева. Она набрала 291,7 балла на первом этапе и 397 баллов на втором, доведя общий результат до 688,7 балла.

Напомним, что максимальный балл на первом этапе составляет 300, на втором — 400. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.

Для рассмотрения обращений по результатам экзамена при ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Регистрация обращений будет открыта с 10:00 18 июня до 17:00 20 июня через электронную форму на сайте ГЭЦ. Абитуриенты, не подавшие заявление в указанные сроки, не смогут обратиться в комиссию позднее.

После завершения рассмотрения обращений участники смогут ознакомиться с результатами апелляции и экспертным заключением на специальном сайте ГЭЦ.