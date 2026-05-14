Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) запретил бывшему главе офиса украинского президента Андрею Ермаку общаться с его личной гадалкой Вероникой Аникиевич, известной как Фэншуй, в случае освобождения под залог в рамках коррупционного дела. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) Украины.

«Кстати, ВАКС запретил Ермаку общаться с Вероникой Фэншуй Аникиевич и рядом других лиц. Это в случае внесения залога, конечно», — говорится в сообщении в телеграм-канале центра.

Ранее ВАКС арестовал Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 млн грн. Сам Ермак заявил, что будет обжаловать меру пресечения.