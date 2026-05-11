Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху фактически признал, что Израиль и США перед началом войны против Ирана не отдавали себе отчет в том, насколько серьезными последствиями может обернуться ситуация в Ормузском проливе. Cоответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CBS News, вышедшем в эфир в воскресенье.

Израильского премьера попросили прокомментировать данные СМИ о том, что до начала военной операции против Ирана он в беседах с американской стороной утверждал, будто руководство республики будет ослаблено настолько, что не сможет закрыть Ормузский пролив.

«Я не думаю, что мы могли точно это рассчитать, но я думаю, что проблема Ормузского пролива была осознана по ходу боевых действий», — утверждал Нетаньяху.

«Я не уверен, что мы неверно истолковали ситуацию», — изложил Нетаньяху свою позицию, утверждая, что нынешнее положение дел несет «огромные риски для Ирана».

«Я не утверждаю, что я идеально предугадываю события, и никто на это не способен. Иранцы тоже», — заявил он.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.