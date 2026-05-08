Турецкая оборонная компания ARCA Defense построит в Эстонии завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ.

Соглашение подписано на выставке SAHA 2026 в Стамбуле в присутствии министров обороны двух стран Яшара Гюлера и Ханно Певкура. Проект создаст около 1000 рабочих мест и позволит наладить выпуск дальнобойных артиллерийских боеприпасов для Эстонии, Европы и НАТО. Певкур назвал соглашение важной инвестицией для страны. Гюлер напомнил, что пять лет назад Эстония уже подписала с турецкой компанией Otokar контракт на закупку бронетехники.

На выставке SAHA 2026 за первые три дня были подписаны экспортные контракты примерно на 8 миллиардов долларов.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн заявил, что выставка продолжает расти с каждым годом. По его словам, ожидаемый объем соглашений полностью соответствует целям, поставленным перед началом форума. Гёргюн отметил, что за первые четыре месяца 2026 года Турция уже заключила экспортные контракты в сфере обороны почти на 7 миллиардов долларов, а благодаря SAHA 2026 этот показатель должен превысить 8 миллиардов долларов.