В вооружённых силах Узбекистана планируется создание подразделений, связанных с искусственным интеллектом. Инициатива получила поддержку президента страны Шавката Мирзиёева.
В структуре Министерства обороны предполагается формирование Главного управления цифровых технологий и отдельного Департамента по искусственному интеллекту. Новые подразделения будут заниматься развитием цифровых решений, внедрением ИИ и укреплением кибербезопасности.
Отмечается, что реформа направлена на усиление возможностей в киберпространстве и модернизацию военной инфраструктуры.
Кроме того, в Узбекистане планируется развитие Центра спутниковой связи, который должен обеспечить стабильную и защищённую коммуникацию на территории всей страны.