В вооружённых силах Узбекистана планируется создание подразделений, связанных с искусственным интеллектом. Инициатива получила поддержку президента страны Шавката Мирзиёева.

В структуре Министерства обороны предполагается формирование Главного управления цифровых технологий и отдельного Департамента по искусственному интеллекту. Новые подразделения будут заниматься развитием цифровых решений, внедрением ИИ и укреплением кибербезопасности.

Отмечается, что реформа направлена на усиление возможностей в киберпространстве и модернизацию военной инфраструктуры.

Кроме того, в Узбекистане планируется развитие Центра спутниковой связи, который должен обеспечить стабильную и защищённую коммуникацию на территории всей страны.