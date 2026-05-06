Родители и учителя, применяющие физическое насилие в отношении ребёнка в воспитательных целях, будут оштрафованы на сумму до 200 манатов.

Это отражено в новой статье 525-1, включенной в Кодекс об административных проступках, указ о применении которой подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно закону, за применение телесного наказания к ребенку в воспитательных целях или в качестве дисциплинарной меры родителей (или лиц, их заменяющих), сотрудников образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных учреждений и учреждений досуга, а также работников пенитенциарных учреждений будут штрафовать на 200 манатов.

Эта мера будет применяться в случае, если совершенное деяние не подпадает под уголовную ответственность согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса.