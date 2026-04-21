Министры иностранных дел стран Европейского союза подчеркнули наличие стратегического интереса Европы к стабильному и безопасному Южному Кавказу. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По её словам, прогресс в процессе мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном рассматривается как реальная возможность для региона, при этом Евросоюз существенно усиливает свою поддержку.

Каллас сообщила, что министры договорились о создании новой гражданской миссии ЕС в Армении. По её оценке, это позволит повысить устойчивость страны к массовым дезинформационным кампаниям и кибератакам.

Она также отметила, что граждане Армении должны самостоятельно определять своё будущее на предстоящих выборах, которые состоятся в июне, и ожидает проведения в мае первого совместного саммита, который станет подтверждением углубления партнёрства с Ереваном.

Кая Каллас подчеркнула, что Азербайджан остаётся важным партнёром ЕС в сфере энергетики и транспортной связанности, а также сообщила о намерении углублять сотрудничество и возобновить переговоры по новому двустороннему соглашению.

Отдельно она прокомментировала отношения с Грузией, заявив об отсутствии признаков обратного движения от демократического регресса и указав на необходимость изменения текущего курса. По её словам, реальное участие в диалоге по правам человека могло бы свидетельствовать о готовности к переменам.