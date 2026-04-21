Президент России Владимир Путин выразил уверенность в достижении целей «специальной военной операции».

Выступая во вторник на встрече с представителями муниципального сообщества, он отметил, что боевые действия остаются сложными и опасными, однако Россия будет последовательно двигаться к поставленным задачам.

«Мы знаем, чем всё закончится. Не будем делать публичных заявлений, а будем реализовывать цели, которые перед собой поставили. Уверен, они будут достигнуты», — заявил Путин.

Комментируя прозвучавшее мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в исходе, он добавил, что там «просто думают, как это всё оформить».