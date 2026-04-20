Во Франции снова решили поиграть в «свободу слова» и заигрались. Депутат Национального собрания Жюльен Одул открытым текстом заявил, что исламофобия в стране «законна», потому что ислам — «это религия, а не раса».

Формально — да, но по сути — это удобная ширма, за которой всё чаще просматривается откровенная дискриминация.

Франция годами учит мир толерантности, правам человека и «европейским ценностям». Однако, когда речь заходит о мусульманах, эти принципы заметно размываются. На практике всё выглядит проще: мусульманин автоматически оказывается в зоне подозрения, а теперь — ещё и в «законной» зоне неприязни.

Статистика это подтверждает. По данным МВД Франции, в первые пять месяцев прошлого года число антимусульманских актов выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — с 83 до 145 зафиксированных инцидентов. Особенно резко увеличились нападения на людей: с 32 до 99 случаев (+209%). Атаки на индивидуумов теперь составляют более двух третей всех инцидентов.

К концу 2025 года рост продолжился: по данным Министерства внутренних дел, общее число антимусульманских инцидентов за год достигло 326 — это на 88% больше, чем в 2024 году (173 случая).

Правозащитные организации, включая Европейское сообщество по борьбе с исламофобией (CCIE), зафиксировали в 2025 году по всей Европе 876 сообщений об антимусульманских инцидентах, из которых 85% пришлись именно на Францию. Среди них — сотни случаев дискриминации (686), провокаций и подстрекательства к ненависти (316), а также 178 физических нападений. Женщины составили 80% жертв, в основном из-за ношения хиджаба.

Только за первые месяцы 2025 года были зарегистрированы десятки атак на мечети и мусульманские культурные центры: вандализм в мечети Эль-Хидая в Руссийоне, сожжённый Коран у входа в мечеть в Вильрбанне, свиньи головы у мечетей в парижском регионе и другие акты осквернения. В апреле в южной Франции в мечети был убит молодой малиец Абу Бакар Сиссе. Опросы показывают, что 82% французских мусульман считают ненависть к ним в обществе распространённой, а 66% лично сталкивались с расистским поведением за последние пять лет.

И всё это происходит не где-то на периферии, а в стране, которая называет себя колыбелью прав человека.

В 2026 году тенденция не ослабевает. Политические дебаты вокруг «борьбы с сепаратизмом» и предложений по расширению запретов на религиозные символы продолжают создавать атмосферу подозрительности. Когда политик позволяет себе подобные заявления, это уже не просто «мнение» — это сигнал.

Франция любит поучать других, но, похоже, ей самой давно пора посмотреть в зеркало. Потому что за громкими лозунгами о свободе всё отчётливее проступает куда менее привлекательная реальность — избирательная терпимость.