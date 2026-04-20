Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что тема возвращения армянского населения, добровольно покинувшего Карабах, не является продуктивным. Об этом он сообщил в видеообращении, представляя программу партии «Гражданский договор».

По его словам, продолжение обсуждений этого вопроса не способствует продвижению к миру и стабильности в регионе.

«Мы прекращаем обсуждать, кто где жил и какое имущество кому принадлежало. Этот этап закрыт. Только так можно двигаться к устойчивому миру. У нас есть своя позиция, но у других сторон она тоже существует», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что дальнейший акцент будет сделан на политическом урегулировании и снижении напряжённости в регионе.