Проблем со снабжением топливом на рынке Румынии в настоящее время нет. Об этом заявил министр энергетики страны Богдан Иван.

«Мы добились исключения от США, чтобы возобновить работу НПЗ Petrotel Lukoil, — приводит его слова агентство Аджерпрес. — У нас есть контракты, которые мы заключили с Казахстаном, Азербайджаном, Французской Гвианой, чтобы обеспечить Румынию достаточным количеством топлива на рынке, достаточным количеством нефти, НПЗ Petromidia работает на максимальной мощности, объявлено кризисное положение, чтобы было можно ограничить экспорт нефти и дизельного топлива. В настоящий момент проблем снабжения топливного рынка Румынии нет. У нас также есть стратегические резервы, которые мы еще не задействовали, и я надеюсь, что не придется».

По словам Ивана, в Румынии ситуация с топливом благодаря принятым мерам намного лучше, чем в других странах Евросоюза.

«Важнейшие меры, — сказал он, — это объявление кризисного положения, ограничение экспорта, диверсификация маршрутов поставок, пересмотр крупных контрактов, благодаря которым мы обеспечиваем достаточное количество топлива в Румынии, реорганизация нефтяного оператора Terminal Oil и подготовка дополнительных хранилищ топлива в Румынии».

Министр сообщил, что 56-57% топлива из стратегических запасов уже находится на территории Румынии, и ведется подготовка к тому, чтобы доставить в страну часть стратегических запасов, хранящихся в других странах — участницах Евросоюза.