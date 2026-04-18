Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара обсуждает с партнерами из Европы, как предотвратить негативные последствия возможного выхода США из «европейской системы безопасности».

«США больше не хотят взваливать на себя проблемы международной системы, как раньше. Это ослабляет международную систему и многие регионы мира. Поэтому, чтобы избежать углубления кризисов и создания новых зон напряженности, необходимо предпринять срочные шаги. Европейский союз, НАТО — это важные для нас системы. Мы обсуждаем, как мы можем этим управлять, если США выйдут из европейской системы безопасности, как мы можем смягчить последствия», — сказал министр на площадке Антальского дипломатического форума.

Он отметил, что полностью нивелировать возможный уход США из системы безопасности Европы не получится. «Частично — да. Мы хотим гарантировать, что выход США из европейской системы безопасности не будет разрушительным. И если это все же произойдет, мы хотим, чтобы процесс был управляемым и контролируемым. Мы обсуждаем это», — сказал Фидан.

По его словам, в текущих международных условиях с одной стороны существует обновленная политика США, а с другой — потребности остального мира, и это все требует достижения баланса.

«Я заметил, что ЕС фактически функционирует как совершенно отдельный клуб вне НАТО. То есть мы, как министры иностранных дел или обороны стран НАТО, принимаем решения, но министры ЕС собираются вместе, принимают свои собственные решения со своими соответствующими институтами и не уделяют особого внимания тому, что решения конфликтуют. Здесь действительно необходимы последовательные действия и более рациональные шаги», — добавил министр.