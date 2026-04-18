18 апреля в рамках Анталийского дипломатического форума в турецком городе Анталья было организовано панельное заседание на тему «Объединившись ради мира в Палестине: борьба с разрушением системы образования и защита будущего». В мероприятии приняли участие первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева.

Сначала гости ознакомились со стендом Дома африканской культуры. Цель деятельности Дома африканской культуры, созданного в 2016 году по инициативе первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, заключается в стимулировании ручного труда африканских женщин, превращении их деятельности в экономическую ценность и укреплении культурной солидарности.

Мероприятие, проведенное под патронатом первой леди Турции Эмине Эрдоган, началось с показа видеоролика, посвященного Палестине.

Выступившие на мероприятии отметили, что восстановление безопасной образовательной среды для детей, пострадавших от войны, укрепление механизмов поддержки и обеспечение непрерывности образования имеют стратегическое значение для будущего региона.

В своем выступлении первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган выразила уверенность в том, что послания, которые прозвучат на мероприятии, станут светом надежды на новую жизнь для детей, ставших жертвами войн в разных регионах мира. Отметив, что дети и молодежь – это надежда и будущее нации, она подчеркнула важность решительной борьбы даже с самыми незначительными факторами, способствующими насилию.

Затем было сделано фото на память.

После этого участники мероприятия посмотрели выставку, повествующую о разрушении системы образования в Палестине в результате конфликта.