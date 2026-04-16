Завершение строительства железнодорожной линии Горадиз–Агбенд, являющейся важным звеном Зангезурского коридора, планируется в 2028 году.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на 24-м заседании Азербайджано-российской межправительственной комиссии.

По его словам, общая протяжённость данной железнодорожной линии составляет около 110 км, а с учётом подъездных путей — примерно 140 км: «В настоящее время уровень реализации проекта составляет около 75%. Основные строительные работы уже выполнены».