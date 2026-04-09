Журналист The New York Times Джон Каррейру заявил, что мог установить личность создателя биткойна. По его версии, под псевдонимом Сатоши Накамото может скрываться британский криптограф Адам Бэк.

К такому выводу он пришёл на основе лингвистического анализа текстов Накамото и ряда косвенных улик. В частности, внимание привлекли письма Сатоши финскому программисту Мартти Малми, фигурировавшие в судебном разбирательстве.

Каррейру также отметил, что Бэк — автор системы Hashcash, использованной в биткойне, а его исчезновение из профильных обсуждений в 2008–2011 годах совпало с периодом активности Накамото.

При этом стилометрический анализ не дал однозначного результата. Сам журналист считает, что тексты могли быть намеренно стилизованы, чтобы скрыть личность автора.

Личность создателя биткойна остаётся неизвестной, несмотря на многолетние попытки её раскрыть.