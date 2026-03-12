Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что если бы президент США Дональд Трамп действительно попытался бы отключить электричество в Иране, это могло бы привести к масштабному блэкауту во всём регионе.

По его словам, полное отключение электроэнергии создало бы условия, при которых иранские силы смогли бы легче отслеживать и атаковать американских военных, находящихся в регионе.

Ранее Трамп заявлял, что мог «отключить электричество в Иране в течение часа», однако не стал этого делать.