Сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи, который стал верховным лидером Ирана, не устраивает США, поэтому его «постигнет та же участь, что и отца». Об этом в соцсети X написал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Когда речь заходит о будущем региона и иранского народа, сын почившего кровожадного аятоллы – это не те перемены, которых мы ждем. Он жил на широкую ногу, пока иранский народ страдал, и находился на передовой разжигания ненависти, потому что сам является религиозным нацистом. Я считаю, что это лишь вопрос времени, когда его постигнет та же участь, что и отца – одного из самых злых людей на планете», – написал Грэм.

Также сенатор призвал иранский народ «стоять твердо» и подчеркнул, что его «освобождение близко».