Государственная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила о приостановке производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов в связи с воздушными ударами Ирана.

«Qatar Energy объявляет об остановке производства сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов из-за военного нападения на ее эксплуатационные объекты в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид в Катаре», — приводит заявление компании катарская газета «Аш-Шарк».

В Qatar Energy подчеркнули, что ценят отношения со всеми заинтересованными сторонами и продолжат предоставлять актуальную информацию по мере ее поступления.