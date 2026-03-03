Иран атаковал посольство США в Эр-Рияде беспилотниками. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по американскому диппредставительству.

На этом фоне президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. По его словам, ответ на нападение на посольство США в Эр-Рияде и гибель американских военнослужащих не заставит себя ждать:

«Вы скоро узнаете, какой будет ответ».

Кроме того, Трамп подчеркнул, что его не беспокоит угроза новых атак на американские объекты и территорию США.

«Это часть войны», — заявил он.