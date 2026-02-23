В Низаминском районе Баку, на улице Эльшана Сулейманова произошёл пожар в цветочном магазине.

На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особыго риска.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что на первом этаже 18-этажного жилого дома в цветочном магазине произошёл взрыв, сопровождавшийся пожаром.

Возгорание было оперативно ликвидировано без распространения на другие объекты и квартиры.

В результате пожара сгорели горючие конструкции магазина общей площадью 38 кв. м. Другие объекты и квартиры были защищены от огня.

Пострадавших нет.

