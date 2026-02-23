В результате мероприятий, проведённых Нахчыванским главным таможенным управлением, было выявлено и изъято из незаконного оборота особо крупное количество психотропного вещества.

Наркотическое средство было обнаружено на таможенном посту «Садарак» в транспортном средстве, следовавшем транзитом через территорию страны из Ирана в Турцию.

При досмотре с использованием стационарной рентгеновской установки «X-ray» в аккумуляторе, размещённом в прицепе транспортного средства, было найдено 6 целлофановых пакетов с психотропным веществом — метамфетамином. Общий чистый вес изъятого вещества составил 5 килограммов 254,397 грамма.

По факту проводится расследование.