Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прокомментировал итоги первого дня трехсторонних переговоров по Украине, проходящих в Женеве. Он заявил, что сторонам удалось достичь существенного прогресса в вопросе урегулирования.

«Успех президента Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значимому прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить кровопролитие в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», — написал господин Уиткофф в соцсети X.