Китай занял первое место среди стран по объёму товаров, поставляемых в Азербайджан. Об этом свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета. Согласно официальной статистике, в 2025 году общий объём импорта из Китая составил $ 4789863,83 тыс. А в январе 2026 года таможенники насчитали товарооборот между двумя странами в размере $1 млрд 302,2 млн. Из этой суммы на долю Китая пришлось $ 407,7 млн, что составляет 31,31% всего импорта Азербайджана.

Таким образом, почти треть всех ввезённых в Азербайджан товаров поступила из Китая. По объёму поставок КНР значительно опережает других торговых партнёров. Для сравнения: импорт из России составил $164,9 млн (12,66%), из Турции — $163,6 млн (12,56%). Доля остальных стран существенно ниже.

В целом, товарооборот Азербайджана за отчётный период достиг $3 млрд 538 млн, из которых $2 млрд 235,8 млн пришлось на экспорт и $1 млрд 302,2 млн — на импорт. Судя по представленным данным, из Китая в Азербайджан в основном поставляется продовольственная продукция и сырьё для пищевой промышленности. Наибольшие объёмы приходятся на овощи и фрукты (чеснок, каштаны, ананасы, лимоны, киви, орехи), семена и подсолнечник, имбирь, а также замороженную рыбу и морепродукты (креветки, филе рыбы, тунец, мидии). Кроме того, значительную долю занимают сахаристые изделия и кондитерская продукция, готовые продукты из рыбы, икра, а также растительные экстракты, специи и ингредиенты для переработки.

Сюда доставляются нефтепродукты (керосин, нефтяной кокс, масла, парафин, битум), а также оксиды и соли металлов, фосфаты, сульфаты, карбонаты, силикаты, фторсодержащие газы, спирты, растворители и другие соединения.

Импорт охватывает также широкий перечень химической, фармацевтической и потребительской продукции: кислоты и их производные, аминокислоты, органические соединения, изоцианаты, фосфор- и сероорганические вещества, витамины, антибиотики и лекарственные препараты в розничной упаковке, вакцины и иммунологические средства, удобрения, пестициды и гербициды, инсектициды, фунгициды, а также краски и пигменты, лаки, строительные и отделочные материалы, клеи, парфюмерию и косметику, моющие средства и поверхностно-активные вещества, свечи, полироли, бытовую химию, фотоматериалы, активированный уголь, графит и т.д.