В рамках открытого судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, был оглашён окончательный судебный приговор.

На судебном процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева обвиняемому был предоставлен переводчик на владеющем им языке, а именно русском, а также адвокат за государственный счет для его защиты.

В ходе судебного заседания прокурор предлагал назначить Варданяну пожизненное лишение свободы.

Варданян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, а именно: планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны; насильственном переселении населения; преследовании; насильственном исчезновении людей; незаконном лишении свободы вопреки нормам международного права; пытках; наёмничестве; нарушении законов и обычаев войны; нарушении норм международного гуманитарного права во время вооружённого конфликта; умышленном убийстве; незаконном предпринимательстве; терроризме; финансировании терроризма; создании преступного сообщества (организации); незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении оружия, его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств; совершении действий, создающих угрозу безопасности авиации; насильственном изменении конституционного строя государства; создании не предусмотренных законодательством вооружённых формирований и групп; незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики.

Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, при этом первые 10 лет он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительном колонии строгого режима.

Предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и другим статьям, напомним, было проведено в Службе государственной безопасности.