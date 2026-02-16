Совместный с Азербайджаном проект строительства газовой электростанции в Сербии вписывается в более широкую стратегию Белграда по обеспечению энергетической безопасности и диверсификации источников энергии. Об этом сообщает сербское издание Serbian News.

«Проект строительства новой газовой электростанции при поддержке азербайджанского капитала свидетельствует о заметном изменении инвестиционного ландшафта энергетического сектора Сербии на фоне роста спроса на электроэнергию, давления со стороны ЕС по декарбонизации и необходимости модернизации энергетической инфраструктуры», — пишет издание.

Исторически электроэнергетическая система Сербии в значительной степени опиралась на генерацию на основе лигнита, главным образом управляемую государственной компанией Elektroprivreda Srbije (EPS), при дополнительной поддержке гидроэнергетики и ограниченных газовых мощностей. Хотя эта модель долгое время обеспечивала стабильность цен, она постепенно утратила эффективность в условиях современных рыночных реалий и экологических стандартов. Стареющая угольная инфраструктура, рост углеродных издержек, нестабильность региональных энергетических рынков и участившиеся перебои привели к структурному дефициту предложения, особенно в периоды зимних пиков и засушливых лет.

«В этих условиях газовая генерация вновь рассматривается как ключевой инструмент стабилизации энергосистемы, а не только как вспомогательный источник энергии. Участие Азербайджана в этом процессе является частью более широкой политики Сербии по диверсификации поставок газа и снижению зависимости от традиционных источников. В последние годы Белград активно инвестировал в развитие новых газовых интерконнекторов, расширение мощностей хранения и заключение долгосрочных контрактов на поставку газа», — отмечает издание.

Азербайджан, который уже играет важную роль в поставках газа в Европу через Южный газовый коридор, теперь участвует в прямом производстве электроэнергии, что повышает энергетическую устойчивость Сербии и снижает зависимость от традиционных партнеров.

Проект также актуален из-за роста потребления электроэнергии в стране, вызванного промышленным развитием, цифровизацией экономики и строительством дата-центров. Газовая электростанция позволит быстро реагировать на изменения спроса и обеспечит стабильную работу энергосистемы.

С финансовой точки зрения проект будет реализован с использованием гибридного финансирования, включая собственный капитал азербайджанских инвесторов и долгосрочные кредиты региональных и международных финансовых институтов. Ключевым фактором станет наличие долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии или механизмов государственной поддержки.

Геополитическое значение проекта также велико: расширение участия Азербайджана в энергетике Юго-Восточной Европы укрепляет его роль надежного партнера для региона и открывает Сербии новые возможности диверсификации поставок и укрепления энергетической независимости.

Проект газовой электростанции также улучшит интеграцию возобновляемых источников энергии, повысит надежность снабжения для промышленности и снизит риски перебоев и ценовой нестабильности, что особенно важно для энергоемких отраслей и высокотехнологичного производства.