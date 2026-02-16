В работе социальной сети X произошел глобальный сбой, затронувший пользователей в разных странах мира.

Согласно данным платформы Downdetector, отслеживающей перебои в работе интернет-сервисов, проблемы с доступом к социальной сети начали фиксироваться около 17:00 (по бак.вр.).

Пользователи сталкиваются с трудностями при входе в аккаунты, обновлении ленты и использовании отдельных функций платформы. Перебои наблюдаются также в Азербайджане. Причины сбоя на данный момент официально не раскрываются.