16 февраля состоялось 16-е общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана отчётно-выборного характера.

После официального открытия вице-президент федерации Алтай Гасанoв выступил с видеоотчётом о деятельности федерации в 2021–2025 годах, проведённых соревнованиях и достигнутых результатах. Он отметил, что за последние пять лет азербайджанская гимнастика динамично развивалась, а наши спортсмены достойно представляли страну на международной арене.

Затем прошли выборы в Исполнительный комитет. По результатам голосования первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева вновь избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана (председателем Исполнительного комитета) на следующий пятилетний срок. Алтай Гасанoв утверждён вице-президентом федерации (заместителем председателя Исполнительного комитета), а Рауф Алиев, Рафиг Бейбутов и Вефа Бекерова — членами Исполнительного комитета на пять лет.

В завершение спортсмены, добившиеся высоких результатов на престижных соревнованиях 2025 года, были награждены памятными медалями.