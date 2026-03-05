Война у границ — это всегда «фактор риска». В том числе и случайных «залётов» ракет или артиллерийских снарядов. Но весь вопрос в том, что далеко не все подобные инциденты можно объяснить «случайностью». Именно в этом контексте следует рассматривать произошедшее на фоне военного кризиса вокруг Ирана. Беспилотники, выпущенные с территории Ирана, упали на территории Нахчывана. Один из них ударил по зданию терминала аэропорта Нахчывана, второй — упал рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате инцидента есть раненые.

И этот инцидент уже вызвал серьёзные вопросы к действиям Тегерана. В самом деле, вспомним, как сдержанно и взвешенно вёл себя Азербайджан с самого начала иранского кризиса. В Баку призвали все стороны соблюдать международное право и воздержаться от силовых действий. Азербайджан с первого дня войны занял нейтральную позицию и последовательно её придерживается, не вовлекаясь в конфликт и не делая шагов, способных усилить эскалацию. Азербайджанская внешняя политика всегда строилась на том, чтобы не позволить втянуть себя в чужие конфликты, какие бы дивиденды при этом ни обещали. Ещё один краеугольный камень внешней политики Азербайджана — это выстраивание добрых и конструктивных отношений с соседними странами. Всё это проявилось и в ходе нынешнего кризиса. Более того, после гибели верховного духовного лидера Ирана президент Азербайджана Ильхам Алиев лично посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования.

Это не просто жест уважения и дипломатической корректности. Посещение президентом иранской дипмиссии представляло собой предельно чёткий месседж: Баку не заинтересован в конфронтации и выступает за сдержанность даже в условиях тяжёлого регионального кризиса.

Наконец, на самом высоком уровне в Баку неоднократно заявляли, что не позволят использовать свою территорию для каких-либо антииранских шагов и действий. И это не просто слова. При этом позволю себе напомнить: далеко не всегда Иран вёл себя так же по отношению к нашей стране. Достаточно вспомнить, как именно через ИРИ накануне и во время 44-дневной войны поставлялось оружие в Армению.

Но что наша страна получила в ответ? Как повёл себя Иран? Ответ оказался неожиданным и, мягко говоря, странным. Иранский беспилотник падает на территории Нахчывана — автономной республики Азербайджана. И что же — именно так в Тегеране понимают благодарность за нейтралитет?

Будем реалистами. ТАК промахнуться БПЛА не мог, причем давжды. Иран активно использует свои беспилотники для атак по Израилю, странам Персидского залива, Ираку… Но все эти цели лежат совсем не в том направлении, где находится Азербайджан. Более того, атаковать именно аэропорты — это для Ирана обычная тактика. Уже с начала нынешнего конфликта Иран наносил удары по аэропортам не только Израиля, но и арабских стран — Дубая, Кувейта, пытался нанести удар по аэропорту столицы Катара — Дохи… Если поднапрячь память, то можно вспомнить, как иранские прокси — йеменские хуситы — регулярно атаковали аэропорты Саудовской Аравии.

И все эти обстоятельства уже заставляют озвучивать для кого-то неудобный и неприятный вопрос: падение иранского беспилотника именно в аэропорту Нахчывана — это случайность или следствие опасной политики, которая уже выходит за пределы иранских границ? На этот вопрос предстоит ответить. Но сам факт остаётся фактом: беспилотник, запущенный из Ирана, оказался на азербайджанской территории.

И в Баку, безусловно, будут ждать объяснений.