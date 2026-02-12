Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов заявил о технической возможности блокировки Google в России. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, такие меры реализуемы, однако в настоящий момент могут не быть приоритетными. «На мой взгляд, это вполне технически реализуемо», — отметил депутат.

Свинцов также предположил, что Роскомнадзор может дождаться возвращения компании на российский рынок, чтобы взыскать задолженность. Речь идёт о долге Google перед российскими телеканалами в размере 91,5 квинтиллиона рублей — неустойке за блокировку каналов на платформе YouTube.