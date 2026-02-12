Израильская компания-разработчик программного обеспечения Paragon опубликовала изображение, которое, по мнению наблюдателей, демонстрирует возможность получения доступа ко всем устройствам и данным пользователя на его телефоне — случайно или намеренно.

Paragon сотрудничает с рядом структур в США. По утверждениям источников, её технологии позволяют получать доступ к аудио, изображениям, переписке и другому трафику, проходящему через мобильные устройства. Предполагается, что доступ может осуществляться через ранее установленные бэкдоры и без сложной дополнительной обработки данных.

Отмечается, что для работы системы достаточно, чтобы к ней имели доступ США, Израиль или их союзники, либо подразделения, использующие это программное обеспечение или его компоненты.

Официальных разъяснений компании по поводу публикации пока не последовало.